Приревновал к сожительнице: мужчина из Завьяловского района отправится в колонию за убийство

Трагедия произошла в марте этого года. Фото: СУ СК РФ по Удмуртии

В Завьяловском районе по обвинению в убийстве осудили 37-летнего местного жителя. Об этом сообщает СУ СК России по Удмуртии.

Трагедия произошла 10 марта 2023 года в деревне Старый Чультем. Осужденный выпивал в компании сожительницы и ее знакомых. Пьяный обвиняемый приревновал женщину к 33-летнему потерпевшему и ударил его ножом. От полученных повреждений мужчина скончался на месте.

Суд признал ревнивца виновным по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и приговорил к 9 с половиной годам в исправительной колонии строгого режима.

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