39-летний мотоциклист погиб в столкновении с «КамАЗом» в Ижевске

Фото: ОГИБДД Управления МВД России по Ижевску

10 августа, в 8:00 на улице Новосмирновская в Ижевске произошло ДТП с погибшим. Об этом сообщает ОГИБДД Управления МВД России по Ижевску.

По предварительной информации, 39-летний водитель мотоцикла «Хонда», обгоняя другой автомобиль, врезался в «КамАЗ» под управлением 32-летнего мужчины. В момент столкновения водитель грузовика разворачивался налево. На место дорожной аварии были вызваны сотрудники экстренных служб, в том числе скорая помощь и полиция.

В результате ДТП мотоциклист скончался на месте аварии. По факту происшествия проводится проверка.

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