50-летнего жителя Удмуртии осудили за незаконное изготовление боеприпасов

Суд признал мужчину виновным Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Удмуртии по обвинению в незаконном изготовлении боеприпасов осудили 50-летнего жителя Красногорского района. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

По данным следствия, в январе 2021 года мужчина изготовил у себя дома 7 патронов для стрельбы из охотничьего ружья.

Суд признал мужчину виновным по части 1 статьи 223 УК РФ (незаконное изготовление боеприпасов) и, учитывая смягчающие обстоятельства, приговорил к году и 10 месяцам лишения свободы условно.

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