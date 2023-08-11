13 остановок для школьных автобусов построили осужденные в Удмуртии

Фото: пресс-служба УФСИН России по Удмуртии

13 школьных остановок появились в 5 муниципальных образованиях Завьяловского района Удмуртии благодаря осужденным колонии-поселения №11. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по республике.

Работы по возведению остановок велись согласно договорам с районной администрацией. Они начались в мае и на данный момент уже завершены. Осужденные смонтировали металлические каркасы на заранее установленных бетонных основаниях, покрасили конструкции и обшили их профилированным листом.

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