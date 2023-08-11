«Чем нас травят?»: ижевчане пожаловались на неприятный запах в районе Автозавода

Неприятный запах возник из-за выбросов предприятий и выхлопных газов Фото: Архив КП

Жители района Автозавода снова жалуются на неприятный запах в соцсетях. Так, в группе «Ижевск Где Гай Стоят» появился пост об ароматах в районе Автозавода.

«Кто может в курсе чем нас травят? Едкий запах химический, и туман накрывает, и все вечером начинается, с часов 8. В горле першит, глаза режет. Уже, наверно, неделю так», – написала в группе Ирина.

Все дело в погоде. Как сообщается на сайте Удмуртского гидрометцентра, до 22 часов 12 августа ожидаются неблагоприятные условия для рассеивания вредных примесей. Степень опасности – первая. Именно из-за этого горожане ощущают запахи от выбросов предприятий или выхлопных газов – они просто оседают в нижней части атмосферы.

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