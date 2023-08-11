Двухлетнюю девочку сбили на легковушке в Удмуртии 10 августа

Ребенка госпитализировали. Фото: первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

10 августа, в 9:00 на улице Пролетарская в селе Сюмси произошло ДТП, в котором пострадал двухлетний ребенок. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

40-летняя женщина за рулем «ВАЗа-2121» сбила маленькую девочку, которая резко выбежала на проезжую часть из-за стоящего транспортного средства. В ведомстве отмечают, что ребенок был в сопровождении бабушки.

В результате ДТП девочка получила травмы. С места аварии ее доставили в больницу.

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