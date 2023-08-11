Ребенок и девушка получили травмы в ДТП с лосем в Удмуртии

Ребенок ехал без специального детского кресла. Фото: первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

10 августа, в 22:10, на участке 7-го километра автодороги «Воткинск – Кельчино – Б.Кивары» в Воткинском районе произошло ДТП. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

У мужчины не было водительских прав. Фото: первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

26-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2113» наехал на лося, который выбежал на проезжую часть. В результате этого инцидента пострадали пассажиры автомобиля: 25-летняя молодая женщина и 6-летняя девочка, получившие различные травмы.

В ведомстве отметили, что ребенок ехал без специального детского кресла, а мужчина управлял авто без водительских прав.

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