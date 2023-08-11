Улица Эльдара Рязанова появится в Ижевске

Новая улица в Ижевске. Фото: izh.ru

В Ижевске появится улица имени знаменитого кинорежиссера и актера Эльдара Рязанова. Соответствующее постановление подписал врип главы столицы Удмуртии Владимир Гуляев.

Новая улица будет находиться в жилом районе «Ипподромный» в Первомайском районе города. С левой стороны от нее расположена улица Ленина, а с правой – улица Ухтомского.

Управление архитектуры и градостроительства администрации Ижевска добавит изменения в государственный адресный реестр. Постановление вступило в силу 11 августа.

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