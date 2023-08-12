Бывшего сотрудника ФСИН в Удмуртии осудят за служебный подлог

Уголовное дело направлено в суд Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Селтинском районе по обвинению в служебном подлоге и злоупотреблении должностными полномочиями осудят экс-инспектора уголовно-исполнительной инспекции. Об этом сообщает СУ СК России по Удмуртии.

Ранее в должностные обязанности мужчины входил надзор за приговоренными к обязательным работам. Для улучшения показателей своей работы экс-госслужащий вносил в официальные документы ложные данные об отбытии осужденными наказаниями, хотя по факту этого не происходило. Эти махинации обвиняемый проводил в период с декабря 2021 года по февраль 2022 года.

Как отметили в пресс-службе УФСИН Удмуртии, факт преступления выявили сотрудники отдела собственной безопасности ведомства совместно с УЭБиПК МВД по республике. Уголовное дело по части 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и части 2 статьи 292 УК РФ (служебный подлог) направлено в суд.

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