Карантин из-за птичьего гриппа в Ижевске отменен

Карантин вводили из-за вспышки высокопатогенного птичьего гриппа Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ижевске сняли режим повышенной готовности, который ввели в мае из-за вспышки заболевания высокопатогенным птичьим гриппом. Соответствующее постановление подписал врип главы столицы Удмуртии Владимир Гуляев.

Отметим, что на данный момент в Удмуртии действуют еще три очага заболевания: в Глазове, в Красногорском и Игринском районах.

Напомним, первую вспышку опасной болезни зарегистрировали в Глазове. Птичий грипп серьезно сказался на домашних хозяйствах республики, – специалисты ГУ ветеринарии Удмуртии изъяли и уничтожили 26 093 головы птицы и 43 515 яиц. На компенсации пострадавшим владельцам из бюджета выделили около 10 млн рублей.

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