Запинали ногами и вынесли трупы к мусорным бакам: подростков из Ижевска обвиняют в жестоком убийстве двух мужчин

Уголовное дело в отношении подростков направлено в суд. Фото: СУ СК РФ по Удмуртии

В Ижевске по обвинению в убийстве осудят троих несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

Напомним, трагедия произошла в апреле 2023 года. Во дворе жилого дома рядом с мусорными баками на улице Дзержинского нашли тела двух мужчин 41-го и 42-х лет. По подозрению в убийстве задержали трех подростков: одного 15-летнего и двух 17-летних.

По версии следствия, пьяные несовершеннолетние пришли в гости к своему знакомому, который жил вместе с бабушкой. В квартире товарища подростки увидели потерпевших, – они зашли к хозяйке квартиры. Между гостями произошла ссора, в ходе которой обвиняемые набросились на взрослых мужчин с руками и ногами, а также находившимися в квартире предметами. Когда потерпевшие потеряли сознание подростки вынесли их во двор и оставили умирать. Напомним, ранее «Комсомолка» побывала на месте происшествия и поговорила с возможными свидетелями.

Уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) направлено в суд.

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