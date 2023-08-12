Крыша с электрообогревом: в ижевской школе №52 заменяют кровлю

Ремонт в школе уже начался. Фото: izh.ru

В школе №52 Ижевска проводится капитальный ремонт кровли. Об этом сообщает пресс-служба администрации столицы Удмуртии.

Ремонт в школе проводили в 2019 году, но из-за недобросовестно выполненных работ дефекты обнаружились уже в следующем году. Сейчас служба городского строительства судится с подрядчиком для взыскания денег, которые были вложены в благоустройство из муниципального бюджета.

Новая подрядная организация уже приступила к ремонту. На данный момент выполнено 75% демонтажных работ, закуплены все строительные материалы и установлены стойки каркасного перекрытия на крыше.

«По новому проектному решению школа получит современную кровлю мембранного типа. Более того, будет предусмотрен электрообогрев краев крыши, что предотвратит образование сосулек в межсезонье. Такая технология в Ижевске впервые опробована в детском саду №287 и показала свою эффективность», – отметили городские власти.

На время ремонта ученики школы продолжат обучение в Кадетской школе, а также школах №19, 64, 69 и 72. Торжественная линейка к 1 сентября пройдет на стадионе «Торпедо».

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