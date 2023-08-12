Неизвестные подожгли гараж в Удмуртии 12 августа

О пострадавших не сообщается Фото: Мария Бакланова

12 августа в 2:45 на улице Фабричная в Сарапуле произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

По предварительным данным, из-за неосторожности неизвестных при обращении с огнем загорелся гараж. Была вероятность перехода пламени на жилой дом, который находился в 5 м от возгорания, и еще один гараж – он расположен в 0,5 м от места пожара. В результате пламя уничтожило гараж на общей площади 12 кв.м.

Пожарные назвали этот инцидент одним из самых серьезных пожаров, которые произошли за минувшие дежурные сутки. Всего было зафиксировано 6 возгораний.

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