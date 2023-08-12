7 частых вопросов о ремонте перекрестка улиц Кирова и Удмуртской в Ижевске

В последний раз улицу Кирова капитально ремонтировали в 2001 году Фото: Мария Бакланова

На перекрестке улиц Кирова и Удмуртской в Ижевске начался масштабный ремонт – меняют трамвайные рельсы. Подготовительные работы начались с 10 августа, а 11 августа в 22:00 движение закрыли. В пятницу рабочие начали демонтировать старые рельсы, а пешеходный переход на Авангардной перенесли чуть дальше по улице, также перенесены некоторые дорожные знаки. Но это только начало.

«Комсомолка» узнала, для чего понадобился такой серьезный ремонт, и ответила на основные вопросы ижевчан о реконструкции перекрестка.

Что даст этот ремонт?

Ремонт на улице Кирова масштабный и комплексный. Работы идут уже несколько недель. Меняют не только асфальт, но и ремонтируют трамвайные пути. Автомобилисты раньше всегда с опаской проезжали перекресток. После ремонта станет полегче.

Автомобилистам будет легче проезжать трамвайные пути Фото: Мария Бакланова

«Объект последний раз капитально ремонтировали в 2001 году. Рельсы устали, металл устал. Если говорить об электротранспорте, здесь ограничение по скорости небольшое есть: трамваи медленно проходят перекресток. И автомобилисты тоже притормаживают. Надеюсь, что после ремонта пассажиры и автомобилисты по достоинству оценят наш труд», – рассказал главный инженер ИжГЭТ Владимир Елфимов.

Транспорт не будет здесь ездить несколько дней Фото: Мария Бакланова

В 2022 году такой же ремонт провели на перекрестке Кирова и Пушкинской, водители теперь говорят, что ездить там – одно удовольствие.

Привычный переход через Авангардную закрыли Фото: Мария Бакланова

Когда откроется движение?

Все работы планируется закончить ранним утром 16 августа – в 4:30. То есть в среду ижевчане уже смогут добираться на работу привычными маршрутами.

А нельзя было ремонтировать только по выходным?

Не все понимают необходимость перекрывать дорогу в будние дни. Неужели нельзя было распределить работы на несколько выходных? Как, например, недавно делали при ремонте на улице Песочной. Однако это разные ситуации. Сейчас ведутся более сложные работы.

В период ремонта придется заранее планировать свой маршрут. Фото: Мария Бакланова

«На Песочной не такой значительный переезд, не такое большое сопряжение трамвайных путей и проезжей части, и можно было выполнить этот участок за одни выходные. Тут перекресток в два, а то и в три раза шире, поэтому объем работ больше», – пояснила замруководителя аппарата администрации города Ижевска Анна Сережникова.

Начался ремонт трамвайных путей Фото: Мария Бакланова

Сначала нужно убрать старые плиты под трамвайными путями, потом уложить новые – это долгий процесс. Затем дорожные рабочие начнут укладку асфальта. Эти работы лучше не разделять.

Зачем вдоль улицы Кирова раскопали еще и газон?

Горожане также заметили, что вдоль улицы снимают газон. Как пояснила Анна Сережникова, уровень газонов решили выровнять. Потом их засеют заново. Сейчас работы ведутся в городке Металлургов около перекрестка улиц Кирова и 30 лет Победы.

Участок огородили Фото: Мария Бакланова

Сколько стоит ремонт и откуда на него деньги?

Средства на ремонт – 200 млн рублей – выделены из бюджета республики. На эти деньги отремонтируют не только асфальт и трамвайные пути. Благоустройство газонов тоже выполнят за счет этой суммы, кроме того, в порядок приведут платные парковки.

Куда делись остановки?

Ижевчане заметили, что возле парка Кирова и Аграрного университета исчезли остановочные павильоны. Как выяснилось, их убрали также в рамках ремонта. Остановки отремонтируют, после чего вернут на законные места.

Главный вопрос: как теперь ездить?

Пока движение будет перекрыто, ижевчанам придется искать обходные и объездные пути. Как вариант, можно вообще остаться работать удаленно. Для тех же, кому все-таки понадобится перемещаться по городу, мы подобрали пути объезда

Движение общественного транспорта в ближайшие дни также изменится:

Трамвай № 2: не ходит с 11 по 13 августа, с 14 августа – как обычно.

Трамвай № 4: отправится от Промышленной в центр через улицу Ленина с 20:00 11 августа до конца дня 13 августа. Затем транспорт пойдет по привычному маршруту.

Трамвай № 7 не будет курсировать с 11 августа до 5:30 14 августа.

Трамвай № 9 пойдет от Московской на Буммаш через центр, ул. Ленина и ул. Халтурина с 22:00 10 августа до 5:30 14 августа.

Троллейбус № 2 отправится от Молодежной до администрации Индустриального района через ул. Воровского, Советскую и Пушкинскую с 22:00 11 августа и до 4:30 16 августа.

Троллейбус № 14 не работает.

Автобус № 22: ул. Удмуртская – ул. Майская – ул. Пушкинская – ул. Советская – ул. Удмуртская.

Автобусы № 12 и 27: ул. Удмуртская – ул. Майская – ул. Пушкинская – ул. Советская.

Автобус № 79: ул. Холмогорова – ул. Пушкинская – ул. Советская.

Автобус № 308: ул. Пушкинская – ул. Майская – ул. Удмуртская.

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