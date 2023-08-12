В технопарке «Кванториум» в Ижевске откроется медиапрограмма для детей

Обучение начнется в сентябре Фото: Мария Бакланова

В ижевском технопарке «Кванториум» откроются курсы, где детей научат особенностям медиаиндустрии. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Программа позволит детям раскрыться в творческой сфере, что в будущем обеспечит кадры в индустриях фотографии, видеомонтажа, журналистики, блогерства и т.д. Кроме того, курсы познакомят подростков с новыми возможностями и направлениями своего развития. Опытные специалисты обучат их техническим навыкам и объяснят, как выстраивать свой контент в медиасфере.

«Предлагаемая в программе групповая форма обучения позволит учащимся познакомиться с принципами командной работы. При работе над практическими заданиями применяются различные уровни ограничений, кейсовый метод, критический анализ информации имногое другое», – отметила руководитель детского технопарка «Кванториум» Татьяна Ульянова.

Обучение начнется в сентябре этого года и закончится в мае. Рассчитанную на 144 часа программу пройдут 58 подростков, которых разделят на 5 групп.

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