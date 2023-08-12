Три улицы в деревнях Можгинского района отремонтировали по нацпроекту

Гарантийный срок дорог – 5 лет. Фото: udmurt.ru

В Можгинском районе Удмуртии закончился ремонт, который проводили в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Работы проводили на трех улицах: Центральная и Суворова в деревне Пазял и на улице Центральная в деревне Кватчи. Общая протяженность благоустроенных дорог превысила 1 км. Подрядчик уложил два слоя асфальта, укрепил обочины, а также установил водоотводные канавы, лежачие полицейские и дорожные знаки.

Комиссия провела улицы на визуальные дефекты, а также взяла пробы асфальта на всех трех участках – недочетов не выявили. Акты приемки дорог подписаны. Гарантия на объекты – 5 лет.

«Улица Центральная для жителей деревни Кватчи очень важна. Дорога проходит вдоль детского сада, школы, спортплощадки, администрации, а также памятника воинам погибшим в годы Великой Отечественной войны. Теперь административный и культурный центр села имеет достойный вид и вызывает радость и гордость», – сказала начальник территориального отдела «Кватчинский» Светлана Чукарева.

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