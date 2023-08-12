Мужчина 1965 года рождения погиб на реке Кама в Сарапуле

Инцидент произошел 9 августа. Фото: @pssur

Мужчина 1965 года рождения утонул на реке Кама в Сарапуле. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы Удмуртии.

Инцидент произошел 9 августа. Спасатели извлекли мужчину из воды и провели сердечно-легочную реанимацию. На место происшествия также приехала скорая помощь. Но, к сожалению, жизнь мужчины спасти не удалось. Обстоятельства и причина гибели выясняются.

В ведомстве отмечают, что по данным МЧС России по Удмуртии на 11 августа на водных объектах республики с начала 2023 года погибли 37 человек, трое из них – дети.

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