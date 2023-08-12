Вопиющий случай: загрязняющие вещества обнаружили в реках Ува и Вала в Удмуртии

Сейчас ведутся работы по утилизации мертвой рыбы. Фото: @dp_vtk

В реках Ува и Вала специалисты Министерства природных ресурсов Удмуртии выявили превышение по загрязняющим веществам. Об этом в отчете председателю регионального правительства Ярославу Семенову сообщила исполняющая обязанности Минприроды региона Роза Аснанова.

Напомним, в июле 2023 года на реке Вала зафиксировали повторный случай массовой гибели рыбы. По факту экологической катастрофы прокуратура организовала проверку.

По словам Аснановой, 2 и 4 августа сотрудники министерства выезжали на места гибели рыбы для отбора проб воды.

«Все имеющиеся итоги исследований и анализ экологической обстановки этих рек специалистами Минприроды переданы в правоохранительные органы для принятия мер процессуального характера. По результатам проб в реках Ува и Вала в местах гибели рыб наблюдаются превышения по загрязняющим веществам. Росбыловством устанавливается ущерб по гибели рыбы. В Росприроднадзор также была направлена информация», – сообщила и.о. министра природы республики.

Глава Вавожского района Олег Овчинников отметил, что на данный момент ведутся работы по утилизации мертвой рыбы.

«На данный момент рыбы уже небольшое количество. В течение последующих двух недель мы будем утром и вечером объезжать данную акваторию», – заявил глава муниципалитета.

Напомним, ранее на внеочередной сессии совета депутатов Вавожского района было предложено провести сплав по реке совместно с представителями Минприроды, прокуратуры и общественников. По словам чиновников, это поможет обеспечить «прозрачность работы по пресечению негативного воздействия на экологию, а также выявления несанкционированных сбросов в реку Вала».

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