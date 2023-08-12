Продажа арбузов упала на 18% в России

Средняя цена за 1 кг арбуза в 2023 году составила 68 рублей Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

За год интерес россиян к покупке арбузов значительно упал, и по сравнению с 2022 годом продажи снизились на 18%. Об этом сообщает RT, ссылаясь на данные компании «Такском».

По данным работников организации летом 2023 года средняя цена за 1 кг арбуза составила 68 рублей. Это на 14% больше, чем в 2022 году. Всего эксперты проанализировали более 49 млрд кассовых чеков.

Напомним, ранее «Комсомолка» проверила на нитраты несколько арбузов, которые продавалась в Ижевске, а также дала советы по выбору хорошего и сладкого растения.

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