51-летний мужчина утонул в Удмуртии 12 августа

Мужчина утонул в пруду Удмуртии. Фото: МЧС по Удмуртии

12 августа около 22: 20 из пруда около деревни Нижнее Корякина Шарканского района Удмуртии местные жители достали тело 51-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Удмуртии.

Со слов очевидцев, на берегу пруда отдыхала компания. К ним решил присоединиться мужчина. Он решил поплавать в пруду. Позже, отдыхающие заметили, что мужчины долго нет и пошли его искать.

Местные жители взяли лодку и привязали к ней веревку с крюком на конце, начали бросать ее в воду. Через некоторое время им удалось найти мужчину и поднять его со дна.

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