В Ижевске продолжаются ремонтные работы на перекрестке улиц Кирова и Удмуртская

Ремонт трамвайных путей на улице Кирова в Ижевске Фото: Мария Бакланова

В Ижевске активно идет ремонт трамвайных путей на улице Кирова.

«Работники ИжГЭТа уже завершили укладку путей на перегоне Кирова-Коммунаров и на самом перекрестке. Осталось соединить новые рельсы с имеющимся полотном вдоль ул. Авангардной. Путейцы очень стараются запустить трамвайное движение утром 14 августа», – сообщила пресс-служба Администрации Ижевска.

Ночью планируют уложить новый асфальт в 2 слоя на межрельсовом пространстве и на подъездах к новым рельсам, а также отфрезеровать старое полотно. Завтра утром ремонтники планируют приступить к укладке асфальта.

Напоминаем, что движение автотранспорта, автобусов и троллейбусов на перекрестке улиц Удмуртская – Кирова будет перекрыто до утра 16 августа. Движение общественного транспорта перенаправлено на другие улицы. «Комсомолка» собрала места, где в ближайшие дни вероятны пробки, а также подготовила разные пути объезда.

Будьте внимательны!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Почему змей нельзя кормить мясом и правда ли, что они отличаются характером: что нужно знать ижевчанам, прежде чем заводить такое животное

Жителям Удмуртии рассказали, как правильно готовить и хранить домашние консервы

Как прошел День Физкультурника в Ижевске