Подозреваемого в преступлении по отношению к несовершеннолетней ищут в Ижевске

Объявленный в розыск мужчина. Фото: ПСО «Регион 18»

В Ижевске по подозрению в особо тяжком преступлении в розыск объявили Васильева Андрея Николаевича 1989 года рождения. Соответствующая информация появилась на сайте МВД по Удмуртии.

В пресс-службе ПСО «Регион 18» уточняется, что мужчина подозревается в преступлении по отношению к несовершеннолетней. Ряд источников связывает мужчину с инцидентом, который произошел с 15-летней девушкой. Напомним, школьница пришла в гости к 34-летнему знакомому, но в результате пострадала от домогательств. Чтобы избежать изнасилования девушке пришлось выпрыгнуть из окна. Сейчас она находится в ГКБ №7, врачи оценивают состояние школьницы как тяжелое.

Васильев Андрей Николаевич. Фото: МВД по Удмуртии

Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении подозреваемого, просим сообщить по телефонам: 02, 102, 41-61-40, 8 (3412) 41-60-01, факс: 8 (3412) 41-61-39.

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