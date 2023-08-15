Легкоатлетическую зону обустроили в школе №58 в Ижевске

Стадион открыт для всех местных жителей. Фото: скриншот из видео

В школе №58 в Ижевске благоустроили легкоатлетическую зону. Об этом сообщает пресс-служба администрации столицы Удмуртии.

Работы провели в рамках проекта инициативного бюджетирования. В 2022 году по этой же программе в школе сделали площадку для игры в баскетбол, в этом – 100-метровую беговую дорожку и яму для прыжков.

Стадион открыт для всех жителей микрорайона, главное – не забыть предупредить школу о том, что вы собираетесь здесь заниматься спортом.

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