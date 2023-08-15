Погода в Ижевске на день: 15 августа будет жара до 31 градуса

Традиционный прогноз на день Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на 15 августа.

По прогнозам Удмуртского гидрометцентра, днем температура воздуха составит +29…+31°С. Ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди и грозы.

Восточный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с.

По прогнозам ЯндексПогоды, атмосферное давление будет 748 мм рт. ст, магнитное поле спокойное, УФ-индекс средний.

Желаем вам отличного дня!

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