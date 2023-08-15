Погода в Ижевске на день: 15 августа будет жара до 31 градуса

Традиционный прогноз на день
Фото: Мария Бакланова
Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на 15 августа.
По прогнозам Удмуртского гидрометцентра, днем температура воздуха составит +29…+31°С. Ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди и грозы.
Восточный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с.
По прогнозам ЯндексПогоды, атмосферное давление будет 748 мм рт. ст, магнитное поле спокойное, УФ-индекс средний.
Желаем вам отличного дня!
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Идеи благоустройства эспланады до набережной Ижевска ждут от жителей
Легкоатлетическую зону обустроили в школе №58 в Ижевске
15-летняя школьница из Ижевска выпрыгнула из окна, спасаясь от насильника