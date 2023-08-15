Идеи благоустройства эспланады до набережной Ижевска ждут от жителей

Эспланада до набережной Ижевска. Фото: vk.com/udmurt.center

Жителям столицы Удмуртии предлагают пройти опрос по благоустройству участка эспланады набережной Ижевского пруда – от ул. Горького до самой набережной. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До недавнего времени лестницы, ведущие к пруду, а также сама набережная были в ужасном состоянии. Но недавно, после критики главы Удмуртии Александра Бречалова, здесь провели поддерживающий ремонт ступеней.

Вот этот участок хотят благоустроить. Фото: vk.com/udmurt.center

Теперь властям нужно понять, как горожане используют эту территорию и каким образом хотят ее развивать.

Опрос анонимный. В нем могут принять участие все желающие старше 14 лет. Ответы на вопросы занимают максимум 7 минут. Опрос можно пройти по ссылке.

Все ответы на вопросы будут проанализированы. На их основе составят техническое задание для концепции благоустройства этого места, чтобы оно стало комфортным, удобным для жителей и гостей Ижевска.

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