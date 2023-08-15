18-летний охранник из Ижевска попытался угнать «ГАЗель»

Юный охранник угнал автомобиль
Фото: Амир Закиров
В Ижевске задержали подозреваемого в угоне служебного грузового автомобиля «ГАЗель». Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, с заявлением в полицию обратился сотрудник городской логистической компании.
Выяснилось, что автомобиль пытался угнать 18-летний житель Ижевска. Он работал охранником в этой же организации. Молодой человек пригласил к себе на работу друзей – все они были несовершеннолетними.
Ближе к ночи, увидев машину с ключами в замке зажигания, он решил угнать «ГАЗель» и покатать на ней своих друзей. Прав у него не было, но это не остановило юного охранника. Он посадил подростков в машину и стал ездить по территории организации. При этом он наезжал на деревянные поддоны и железные ограждения.
Через 2 часа, накатавшись, он припарковал поврежденный автомобиль на место и продолжил работать.
В отношении угонщика возбуждено уголовное дело. Пока юноша находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
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