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НовостиПроисшествия15 августа 2023 5:24

120 рулонов сена сгорели в Удмуртии ночью 15 августа

Пожар площадью 140 кв.м произошел в деревне Ушур Балезинского района
Софья Кель
О пострадавших не сообщается. Фото: МЧС Удмуртии

О пострадавших не сообщается. Фото: МЧС Удмуртии

15 августа в 1:00 в деревне Ушур Балезинского района произошел крупный пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

По неизвестной причине загорелось сено. Пламя уничтожило 120 рулонов, но пожарным удалось спасти еще 240. Общая площадь пожара составила 140 кв.м. Для опашки места возгорания использовался трактор, убирать последствия пожара помогали добровольцы.

Пожарные назвали инцидент одним из самых серьезных пожаров, которые произошли за минувшие дежурные сутки. Всего с 14 на 15 августа в регионе зарегистрировали 8 возгораний.

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