120 рулонов сена сгорели в Удмуртии ночью 15 августа

О пострадавших не сообщается. Фото: МЧС Удмуртии

15 августа в 1:00 в деревне Ушур Балезинского района произошел крупный пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

По неизвестной причине загорелось сено. Пламя уничтожило 120 рулонов, но пожарным удалось спасти еще 240. Общая площадь пожара составила 140 кв.м. Для опашки места возгорания использовался трактор, убирать последствия пожара помогали добровольцы.

Пожарные назвали инцидент одним из самых серьезных пожаров, которые произошли за минувшие дежурные сутки. Всего с 14 на 15 августа в регионе зарегистрировали 8 возгораний.

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