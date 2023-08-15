В Ижевске возбудили уголовное дело по факту сексуального насилия над школьницей

Дело вызвало широкий резонанс в Удмуртии и по всей стране Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад от и.о. руководителя СУ по Удмуртии Максима Козлова по резонансному уголовному делу в отношении мужчины, который подозревается в сексуальном насилии в отношении девочки-подростка из Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Напомним, школьница пришла в гости к 34-летнему знакомому. Но тот стал к ней приставать – девочка, чтобы избежать изнасилования, выпрыгнула из окна 4 этажа. Сейчас подросток находится с тяжелыми травмами в больнице.

В отношении мужчины по факту совершения преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней возбуждено уголовное дело. Его задержали в тот же день – он прятался в соседнем от своего подъезде.

Сейчас с подозреваемым проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

18-летний охранник из Ижевска попытался угнать «ГАЗель»

Погода в Ижевске на день: 15 августа будет жара до 31 градуса

Идеи благоустройства эспланады до набережной Ижевска ждут от жителей