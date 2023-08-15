12 овец погибли при пожаре в Удмуртии

О пострадавших среди людей не сообщается. Фото: МЧС Удмуртии

14 августа в 7:39 в деревне Нижняя Богатырка Глазовского района произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

По предварительным данным, из-за неосторожности при курении загорелся дом. Пламя разрослось и перекинулось не только на надворные постройки, но и на соседний участок.

В результате огонь уничтожил дом и надворные постройки на площади 131 кв.м, а на соседнем участке сгорели теплица и обшивка дома. При пожаре погибли 12 овец.

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