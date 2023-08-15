56-летний водитель автобуса в Сарапуле насмерть сбил молодую девушку

Девушка скончалась на месте аварии. Фото: ГИБДД МВД по Удмуртии

15 августа в 8:15 в Сарапуле произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба МВД МЕДИА.

На перекрестке улиц Азина – Дубровская 56-летний водитель пассажирского автобуса насмерть сбил девушку 1995 года рождения. По предварительным данным, пешеход выбежала на проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

После столкновения водитель автобуса уехал с места происшествия. При задержании он объяснил это тем, что просто не заметил пострадавшую. Сейчас стражи порядка устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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