Появилось видео задержания подозреваемого в насилии над 9-классницей в Ижевске

Мужчина находится в изоляторе Фото: Сергей ГРАЧЕВ

МВД по Удмуртии поделилось видео задержания мужчины, который подозревается в насилии над 9-классницей. Публикация размещена на официальном сайте ведомства.

Напомним, по словам родных пострадавшей, мужчина заманил школьницу к себе домой, а затем начал ее домогаться. Чтобы спастись от изнасилования девочке пришлось выпрыгнуть из окна. В результате подросток получила травму позвоночника, ей предстоит перенести серьезную операцию в два этапа. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Сейчас подозреваемый задержан. Он находится в изоляторе временного содержания.

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