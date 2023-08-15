Женщина из Удмуртии украла более млн рублей на махинациях с полисами ОСАГО

Приговор в законную силу не вступил Фото: Константин ИВШИН

Жительницу села Шаркан в Удмуртии осудили по обвинению в мошенничестве с полисами ОСАГО. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

С января 2018 года по июнь 2019 года женщина оформляла поддельные страховые полисы и диагностические карты на машины потерпевших. Таким образом обвиняемая незаконно обогатилась более чем млн рублей.

Суд признал женщину виновной по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и приговорил 4 годам лишения свободы условно. Приговор в законную силу не вступил.

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