«Постоянно с малолетками тусуется»: что известно об ижевчанине, который пытался изнасиловать выпрыгнувшую из окна девочку

Подъезд, в котором произошла трагическая история Фото: Анастасия Захарова

Выпрыгнула из окна, спасаясь от изнасилования, – жуткая история произошла в Ижевске. 15-летняя девочка пришла в гости к 34-летнему знакомому, но намерения у того были отнюдь не дружеские: мужчина начал домогаться подростка. Пытаясь спастись, девочка выскочила с четвертого этажа. С тяжелыми травмами ее доставили в больницу.

«Комсомолка» побывала в доме, где все произошло, и рассказывает подробности происшествия.

О том, что он в розыске, родные узнали в интернете

Ранее утро буднего дня. Хрущевка, где недавно произошла страшная трагедия одного маленького человека. У подъезда, где все случилось, стоят две женщины – явно не могут попасть внутрь. Выясняется, что мама и родственница Андрея Васильева, из-за домогательств которого предположительно сломала позвоночник 15-летняя девочка.

«А что с ней? Откуда она, кстати, его знала?» – родственница мужчины сама не в курсе многих событий. Да и о том, что он в розыске, она узнала от знакомых, которые увидели информацию в интернете.

Андрей Васильев – подозреваемый в попытке насилия над несовершеннолетней. Фото: пресс-служба МВД по Удмуртии

Женщина не разрешает нашему журналисту достать диктофон и рассказать о событии, но, тем не менее, делится подробностями: Васильев жил с мамой, имеющей проблемы со здоровьем, но та много времени проводила у родственницы. Вот и в момент происшествия дома никого не было. А теперь – сложности с тем, чтобы попасть в собственную квартиру.

«Человек он неблагополучный, конечно. Несколько раз сидел, но там за хулиганство. А чтобы такое! Все, больше я вам ничего не скажу. Еще не хватало, чтобы меня тут журналисты спрашивали», – заявляет родственница.

Мама в течение всего разговора молчит. В этот момент из подъезда выходит жительница.

«Ну наконец-то! А то мы попасть не можем», – восклицает родственница потенциального насильника. Они заходят в подъезд. Мы пытаемся подняться следом, но нас не пускают.

Подъезд, в котором жил подозреваемый Фото: Анастасия Захарова

Возвращаемся к подъезду. Мимо проходит женщина, оказывающаяся соседкой подозреваемого. Она рассказывает, что раньше они здоровались и вообще он вел себя адекватно: у него была машина, он приводил «нормальных» женщин… Однако потом что-то пошло не так. Соседка предполагает, что на него негативно повлияла смерть брата.

«К нему малолетки пристали, и все. Он постоянно с ними тусуется. Парни и девчонки молодые на него наседали. Он с ними в магазин ходил, он им все покупал, что они просили», – рассказывает соседка.

Закончилась история трагически: одна из юных знакомых мужчины получила тяжелые травмы, спасаясь от домогательств.

«Комсомолка» также пообщалась со знакомым Васильева, который знал его со школы.

«Обычный парень, росли, играли. Но рано начал пить. Мне кажется, его подставили», – рассказал знакомый мужчины.

Официально

В Ижевске возбудили уголовное дело по факту совершения преступления против половой неприкосновенности. Доклад запросил председатель СК России Александр Бастрыкин.

По версии следствия, девочка пришла в гости к 34-летнему знакомому, но тот стал к ней приставать. По словам родственниц, тот успел ее раздеть, и прямо голой, спасая себя, выпрыгнула из окна. Одежду так и не нашли. Сама девочка находится в тяжелом состоянии.

По словам соседей, девочка выпрыгнула из окна 4 этажа – того, которое рядом с балконом Фото: Анастасия Захарова

Подозреваемого объявили в розыск. Его обнаружили в подъезде соседнего дома и задержали. Решается вопрос о мере пресечения, проводятся следственные действия.

По словам родных пострадавшей, мужчина проводил с подростками время. Они дружили.

Предположительно, сюда упала девочка. Трава еще примята

Злоумышленник заманил девочку к себе под предлогом того, что ему нужно было забрать карточку у жены, и попросил ту притвориться его внебрачной дочкой.

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