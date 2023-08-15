Из-за сильного ветра на улице Берша в Ижевске перевернуло остановку

Остановка упала из-за урагана. Фото: @iggs18

15 августа из-за сильного ветра в Ижевске перевернуло остановку на улице берша. Информация об этом появилась в соцсетях.

В комментариях к посту в паблике ВКонтакте «ИГГС» ижевчане возмущаются, но в то же время радуются, что на момент произошедшего рядом с остановкой никого не было.

Остановку восстановят за сутки. Фото: @iggs18

В администрации Ижевска горожан заверили, что ремонт объекта пройдет в ближайшее время.

«Остановочный павильон восстановят в течение суток», – заявили в руководстве города.

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