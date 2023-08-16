Из-за короткого замыкания в WI-FI роутере в Ижевске загорелась квартира

О пострадавших не сообщается Фото: Сергей ГРАЧЕВ

15 августа в 18:30 в пятиэтажке на улице Ворошилова в Ижевске загорелась квартира. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

По предварительным данным, возгорание началось из-за короткого замыкания проводов в WI-FI роутере. В результате пламя повредило вещи в квартире, а также внутреннюю отделку на 10 кв.м. О пострадавших не сообщается.

Отметим, что сотрудники МЧС назвали это происшествие одним из самых серьезных пожаров, которые зарегистрировали в Удмуртии за минувшие сутки. Всего пожарные выезжали на 4 вызова.

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