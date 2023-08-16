Девочка уже пришла в себя: врачи Ижевска провели операцию школьнице, которая выпрыгнула в окно

Операция прошла успешно Фото: Амир Закиров

15 августа врачи Ижевска провели первый этап операции 15-летней девушке, которая выпрыгнула из окна спасаясь от изнасилования. Об этом в соцсетях сообщила вице-премьер правительства Удмуртии Эльвира Пинчук.

«Операция прошла успешно, девочка уже пришла в себя», – рассказала политик.

Ближайшее время школьница будет находиться под наблюдением врачей в отделении нейрохирургии. Примерно через месяц она перенесет второй этап операции.

Напомним, подозреваемый в насилии над девушкой сейчас находится в изоляторе временного содержания. Ранее «Комсомолка» узнала подробности о задержанном, пообщавшись с его родными и соседями.

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