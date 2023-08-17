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НовостиОбщество16 августа 2023 23:15

Россельхознадзор Удмуртии предотвратил распространение яиц с птичьим гриппом

Крупная партия яиц с птичьи гриппом поступила в магазины Удмуртии
Софья Кель
Владельцам торговых точек направлены письма с информацией об опасной продукции

Владельцам торговых точек направлены письма с информацией об опасной продукции

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Высокопатогенный птичий грипп зарегистрировали на птицефабрике в Башкирии, с которой в Удмуртию поступила крупная партия яиц. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю.

На 16 августа в магазинах республики еще осталось более 20,5 тыс. потенциально опасных яиц. Остатки находятся в магазинах «Красное и Белое», «Монетка», «Лента» и «Находка».

Владельцам торговых точек направлены письма с информацией об опасной продукции. В ближайшее время часть партии отправят обратно в Башкортостан для утилизации, а другую часть уничтожат здесь, в Удмуртии. Специалисты ведомства заняты предотвращением распространения опасных яиц по республике.

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