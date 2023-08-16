Никакого домашнего ареста: в Ижевске появилось видео, на котором подозреваемого в насилии над школьницей заводят в здание суда

Мужчину заключили под арест до 14 октября 2023 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

16 августа в Индустриальном районном суде Ижевска прошло заседание, на котором решалась мера пресечения в отношении подозреваемого в насилии над 15-летней школьницей. Об этом сообщает корреспондент «Комсомолки» из здания суда.

Заседание прошло в закрытом режиме. Суд принял решение заключить подозреваемого под стражу на два месяца. Сторона защиты подала ходатайство о домашнем аресте, но ей было отказано.

Напомним, 12 августа во дворе одного из домов Ижевска местные жители обнаружили тело девушки, которая выпрыгнула из окна. Позднее стало известно, что таким образом подросток пыталась спастись от изнасилования. С места происшествия девочку доставили в больницу, где 15 августа ей провели сложную операцию. По словам родственников пострадавшей, при падении она приземлилась на ноги и теперь вряд ли снова будет ходить.

14 августа подозреваемого в преступлении объявили в розыск. Вечером того же дня его нашли и задержали, – он прятался в подъезде соседнего дома. «Комсомолка» узнала подробности о жизни мужчины, поговорив о нем с его родственниками и соседями.

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