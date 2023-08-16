Рыжие волосы до плеч и черная футболка: девочка-подросток пропала в Ижевске

Пропавшая Алена Петрова. Фото: ПСО «Регион 18»

13 августа в Ижевске пропала Алена Петрова 2007 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба ПСО «Регион 18».

В последний раз девушку видели на улице Красная. На тот момент она была одета в черную футболку, джинсы и белые кроссовки. Сейчас о ее местонахождении ничего неизвестно. Из примет пропавшей можно обозначить рыжие волосы до плеч и рост 160 см.

Если вы располагаете какой-либо информацией о девушке, просим сообщить по телефону горячей линии ПСО «Регион 18»: 8 951-195-29-71 или в полицию по номеру 02 (с мобильного 102).

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