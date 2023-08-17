В Удмуртии окончена проверка готовности школ к учебному году

В Удмуртии приняли 100% общеобразовательных учреждений Фото: Диля Ахмадишина

В Удмуртии закончены проверки школ перед началом учебного года. Об этом сообщает пресс-служба Главы и правительства региона.

Всего в проверке приняло участия 1186 образовательных учреждений. Каждая из них прошла качественную проверку в области пожарной, санитарной и антитеррористической безопасности. По словам министра образования Светланы Болотниковой К работе в новом учебном году были допущены все 100% учебных заведений.

Исключением в этом году стала 31 школа, в которых в данный момент идет капитальный ремонт. В данных учебных заведениях приемки не проходили.

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