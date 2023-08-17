Замминистра здравоохранения Удмуртии Александр Попов покидает свой пост

Александр Попов уволился по собственному желанию. Фото: @minzdrav18

Заместитель министра здравоохранения Удмуртии Александр Попов покидает свой пост по семейным обстоятельствам. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Попов работал в команде регионального Минздрава с августа 2022 года. В течение минувшего года он занимался вопросами финансирования, строительства и реализации нацпроектов. Благодаря ему в Можге построили детскую поликлинику, а Воткинске – взрослую. Также он занимался строительством двух фельдшерско-акушерских пунктов в Завьяловском районе.

О том, где продолжит свою карьеру политик, а также кто займет его место на данный момент не сообщается.

СПРАВКА:

Александр Попов родился в Татарстане, в 2004 году окончил Ижевскую государственную медицинскую академию по специальности «педиатрия». Работал детским хирургом Государственного автономного учреждения здравоохранения «Камский детский медицинский центр», заместителем главного врача Менделеевской центральной районной больницы, заместителем руководителя Управления здравоохранения города Набережные Челны, с 2017 по 2022 год – главным врачом набережночелнинской Городской поликлиники №7.

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