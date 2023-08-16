«30 часов и иногда почти голым»: как актер из Ижевска озвучивал главного героя нового фильма «Флэш»

Никита Моисеев озвучил алого спидстера в фильме «Флэш». Фото: предоставлено героем

Уроженец Ижевска, актер театра и кино, актер дубляжа Никита Моисеев озвучил главного героя – алого спидстера – в новом фильме «Флэш» (16+).

Напомним, Никита родом из Ижевска, окончил театральное училище им. М.С. Щепкина. Сначала работал в театре в Ижевске, потом перебрался в столицу России. Во время учебы в магистратуре играл в московском театре, снимался в сериалах, пел в мюзиклах.

Голос актера театра и кино Никиты Моисеева можно услышать в «Ведьмаке» и в фильме «Барби». Фото: предоставлено героем

Уже несколько лет Никита работает актером дубляжа в Москве. В его послужном списке более 100 озвученных фильмов и сериалов. Голосом Никиты говорят Шан-Чи из киновселенной Marvel, Тайлер из «Уэнсдэй» (16+), Ериичи и Доума из «Клинка» (16+), Николо и Жан из «Атаки титанов» (18+), Клаггор из мультсериала «Аркейн» (16+).

О чем фильм «Флэш»?

Американский супергеройский фильм «Флэш», который вышел в прокат в июне 2023 года, рассказывает историю Барри Аллена. Он использует свою суперскорость, чтобы изменить прошлое, но его попытка спасти свою семью создает мир без супергероев.

Постер к фильму «Флэш». Фото: kinopoisk.ru

Фильм озвучивали на нескольких студиях и в разных кинотеатрах страны показывают фильм с разной озвучкой. Никита работал на студии Red Head Sound.

«Сейчас такое время, что мы не знаем, когда вернется официальный дубляж от больших компаний, которые ушли с российского рынка. А зрители хотят видеть и слышать все, что выпускается в прокат. Поэтому на первый план выходят такие крупные уже на сегодняшний момент студии, как Red Head Sound, с которой я и работаю», – рассказывает актер.

Флэш. Фото: kinopoisk.ru

Кстати, в столице Удмуртии Флэша с голосом Никиты Моисеева можно услышать в кинотеатре «Империя Грез» в ТРЦ «Сигма».

Озвучивал почти голый

Озвучка фильма «Флэш» была не из легких. Почему? Потому что Никите пришлось озвучивать одного и того же героя, но в разные временные отрезки: Флэш, уже имеющий суперсилу, возвращается назад в прошлое, к себе 18-летнему, еще не получившему способностей.

Никита в процессе записи. Фото: скриншот с видео

«Моя задача была один и тот же персонаж сделать по-другому: у них один голос, но они должны быть разными. Нужно было сделать так, чтобы не получилась карикатура, чтобы работали шутки, чтобы все было не в пустоту. Мы каждую фразу переслушивали, переделывали и смотрели, как клеится, в общем, к этому делу мы подошли ювелирно», – рассказывает актер.

В итоге озвучка фильма продолжалась 30 часов. Вместе с Никитой работали режиссер Анна Горкина, звукорежиссер Вячеслав Фомин, именно благодаря им у него всё получилось, рассказывает Никита, а также фильм озвучивали топовые актеры дубляжа: Василий Дахненко, Дмитрий Полонский, Илья Исаев, Мария Фортунатова и др.

Озвучка «Флэша» продолжалась 30 часов. Фото: предоставлено героем

Никита рассказывает, что иногда записывался почти голым. В студии, в будке, где все происходило, было очень жарко.

«Я постоянно потел, часто раздевался, иногда писал практически голый, в одних трусах или шортах. Когда Флэш разгоняется, то тратит много калорий, поэтому ему приходится много есть. И вот я тоже ел во время озвучки, чтобы было максимально похоже. Конечно, я могу сделать вид, что у меня во рту типа есть еда. Но там приходилось много играть, и чтобы не думать над механикой, я предпочел просто есть банан. Если честно, в какой-то момент я настолько слился с Флэшем, что делал максимально длинные по объему записи, которые мало кто выдерживает, – по шесть по восемь часов. Но мне интересно было это делать, у меня даже организм как будто бы такой: «Давай, давай, давай, давай!»

А еще во время озвучивания этого фильма Никита влюбился. И все эти переживания, настоящие чувства подпитывали его и помогали в работе.

«Мне постоянно говорили, что я похож на Флэша, который уже пожил и понял эту жизнь. Поэтому мне было интересно играть именно молодого раздолбая. Мы постоянно прикалывались, делали по несколько дублей, что-то переставляли, вставляли заново, смотрели материалы, иногда удивлялись, насколько круто все легло. Мы вместе с режиссером и звукорежиссером плакали в самые драматичные моменты, – например, в сцене с мамой».

Никита Моисеев в процессе записи. Фото: скриншот с видео

Никита говорит, что ему было очень важно сделать озвучку «Флэша» хорошей.

«Ведь это не супер хайповый и классный фильм «Человек-паук» (12+). Это «Флэш», у которого небольшие рейтинги, чьи создатели действительно «подзабили» на графику. И при этом у нас получилось сделать из него что-то хорошее и стоящее. Мы не зря потратили столько часов, получилась достойная работа. Я там два часа практически сам с собой разговариваю, но на это не стыдно смотреть», – улыбаясь, говорит актер.

На премьере в кинотеатре в Москве зрителям показали бэкстейджи процесса озвучки фильма. Фото: предоставлено героем

Озвучивает Ведьмака, Кена № 2

Рабочий график у Никиты весьма насыщенный. Недавно он снялся в биографической полнометражной драме «Федя – народный футболист» (16+), сыграл одну из ролей во втором сезоне сериала «СуперИвановы» (16+) на СТС.

Никита сыграл роль в драме «Федя – народный футболист». Фото: предоставлено героем

На студии Red Head Sound Никита озвучил Ведьмака из нового сезона, Истредда, Дару и Фабио. Сейчас он участвует в озвучке фильм «Барби» (12+).

«Так как я озвучивал Шан Чи – это роль актера Симу Лю, который в «Барби» играет Кена №2, – то я и в новом фильме снова буду его голосом. Также мы ждем «Атаку титанов» (18+), где я буду озвучивать одну из главных ролей – Жана. Это будет официальная озвучка для «Кинопоиска». Еще я озвучивал одну из больших ролей в игре «Хогвартс Легаси» (18+)», – рассказывает актер.

Также Никита участвует в качестве приглашенного гостя и ведущего в разных фестивалях и активно развивает свои соцсети.

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