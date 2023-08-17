Овощи и фрукты подешевели: Удмуртстат делится статистикой изменения цен в регионе

Специалисты рассматривали среднюю цену за один кг товара Фото: Мария Бакланова

В период с 8 по 14 августа в Удмуртии подешевели овощи и фрукты. Об этом сообщает Удмуртстат.

Так, за неделю на 8,58 руб. снизилась цена на огурцы. Также на 6,27 руб. подешевел картофель, на 5,57 руб. – бананы, на 4,69 руб. – капуста и на 3,46 руб. – репчатый лук. Значительно подешевел и черный байховый чай – ценник упал сразу на 29,92 руб. В то же время на 28,84 руб. подорожали сосиски, на 5,7 руб. – подсолнечное масло и на 1,27 руб. – гречка. Отметим, что специалисты рассматривали среднюю цену за один кг товара.

Из непродовольственных товаров на 3% подорожали детские подгузники, на 2,3% – туалетное мыло и на 1,5% – стиральный порошок.

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