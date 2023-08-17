Мужчина погиб при пожаре в жилом доме в Удмуртии

При пожаре эвакуировали двух человек. Фото: МЧС Удмуртии

16 августа в 18:06 в селе Дебесы загорелся жилой двухквартирный дом. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

По предварительным данным, возгорание началось из-за неосторожности при курении. По приезде пожарные увидели, что дом практически полностью объят огнем, – горели веранда, крыльцо и кровля.

В результате пламя уничтожило веранду дома, крыльцо на 34,5 кв.м, а также повредило обрешетку кровли дома на 156 кв.м. Пожарные эвакуировали двух человек. Не обошлось без жертв, – в огне погиб один мужчина.

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