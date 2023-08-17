Технические проблемы: в Саратовской области был задержан поезд «Анапа – Ижевск»

На станции «Саратов-1» пассажирам выдали бесплатную еду и воду
Фото: Алена Селезнева
15 августа на перегоне Овражная – Россоша более чем на 5 часов был задержан пассажирский поезд, который направлялся из Анапы в Ижевск. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской железной дороги.
Движение поезда приостановили из-за технических проблем. На станции «Саратов-1» пассажирам выдали бесплатные еду и воду.
Отмечается, что были задержаны еще три поезда:
– №503 Анапа – Уфа, задержан на 2 часа 47 минут
– №461 Адлер – Уфа, задержан на 1 час 26 минут
– №463 Челябинск – Адлер, задержан на 49 минут.
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