Житель Ижевска утонул на реке Симониха 17 августа

Мужчина отправился отдохнуть на реку вместе с другом. Фото: МЧС Удмуртии
17 августа, в 15:30 из реки Симониха в Сарапуле достали тело утонувшего жителя Ижевска 1974 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.
Погибший отправился на реку для отдыха с другом, – товарищи решили доплыть до соседнего берега. Оказалось, что у обоих мужчин были проблемы со зрением: один – полностью незрячий, а второй, погибший – слабовидящий. В результате друг погибшего лишь только услышал, как из воды пошли пузыри.
Обстоятельства и причина гибели мужчины уточняются полицией. В ведомстве отмечают, что это уже 32 утонувший в водоемах региона за этот сезон.
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