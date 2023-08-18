51-летнего жителя Удмуртии подозревают в убийстве матери

На теле погибшей были следы насильственной смерти. Фото: СУ СК России по Удмуртии

51-летнего жителя Малопургинского района подозревают в убийстве матери. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

Труп 71-летней пенсионерки нашли в СНТ «Пугачево-1» 13 августа. На ее теле были обнаружены следы насильственной смерти. По версии следствия, вечером того же дня погибшая поссорилась со своим пьяным сыном. Разозленный мужчина забил пенсионерку кулаками до смерти.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Следователь готовит документы, которые позволят заключить мужчину под стражу.

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