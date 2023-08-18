Новые животные появятся в зоопарке в Ижевске

Строители уже приступили к демонтажу забора. Фото: @club_udm_zoo

В Ижевском зоопарке появятся новые животные. Об этом ВКонтакте сообщила пресс-служба учреждения.

Связано это с расширением территории зоопарка. Строители уже приступили к работам и демонтировали старое ограждение. На новых участках появятся тропинка для прогулок и вольеры. О том, каких животных завезут в Удмуртию пока не сообщается.

Здесь появятся новые вольеры и тропинка. Фото: @club_udm_zoo

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Украла 420 миллионов: как мошенница из Ижевска создавала свою финансовую пирамиду

51-летнего жителя Удмуртии подозревают в убийстве матери

Житель Ижевска утонул на реке Симониха 17 августа