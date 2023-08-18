Двух чиновников в Удмуртии осудили за взятку в размере 2 млн рублей

Суд признал чиновников виновными и оштрафовал Фото: Архив КП

В Кизнерском районе по делу о взяточничестве осудили двух бывших чиновников. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Перед судом предстали бывший замглавы администрации района по финансовым вопросам и экс-директор МАУО «Кизнерский районный информационно-технический центр».

С апреля 2013 года по апрель 2022 года мужчины за деньги заключали контракты с индивидуальным предпринимателем на поставку электронно-вычислительной техники в ведомство. Общая сумма взятки превысила два млн рублей.

Суд признал экс-чиновников виновными по частям 5 и 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору) и части 1 статьи 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Мужчин приговорили к штрафам в размере 4 и 2,7 млн рублей. Приговор в законную силу не вступил.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Новые животные появятся в зоопарке в Ижевске

Украла 420 миллионов: как мошенница из Ижевска создавала свою финансовую пирамиду

Жара спадет: синоптики сделали прогноз на выходные в столице Удмуртии