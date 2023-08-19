До 5 лет колонии: молодого человека из Удмуртии осудят за кражу электронных сигарет

Молодому человеку грозит до 5 лет лишения свободы. Фото: Минздрав Удмуртии

18-летнего жителя Глазова задержали по подозрению в краже из магазина электронных сигарет. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Молодой человек дождался, когда магазин закроется, а затем отодвинул витрину и проник внутрь. Затем он взял с прилавка товары и ушел с места преступления. Сумма ущерба составила около 40 тысяч рублей.

После задержания полицейские установили, что часть украденного подозреваемый уже продал знакомым. Остатки продукции вернули владельцу.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище). Молодому человеку грозит до 5 лет колонии. В ведомстве отмечают, что ранее он уже был судим.

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